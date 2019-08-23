Son Dakika Haberleri: Trump: "Çin'e ihtiyacımız yok"
Son Dakika Güncel Haber

Trump: "Çin'e ihtiyacımız yok"

32 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin'e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı yaptı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin'e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik kriz yaşadıkları Çin hakkında açıklamalarda bulundu. Çin yüzünden ülkenin çok ciddi para kaybına uğradığını belirten Trump, "Ülkemiz yıllardır, aptalca bir şekilde, Çin sebebi ile trilyonlarca dolar kaybediyor. Onlar yıllık değeri yüzlerce dolar olan fikri mülkiyetlerimizi çaldılar ve buna devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Çin'e ihtiyacımız yok, açıkçası onlarsız daha iyi olurdu" dedi. Çin'in ABD'den çaldığı paranın çok ciddi rakamlar olduğunu vurgulayan Trump, "On yıllardır Çin'in yıldan yıla ABD'den çaldığı bu büyük miktardaki para artık duracak. Durmak zorunda" dedi. ABD'li şirketlere Çin yerine yeni alternatifler aramaları yönünde direktif verildiğini belirten Trump, "Bu sebeple bizim mükemmel şirketlerimize en kısa zamanda Çin'e yeni alternatifler bulmaları konusunda talimat verildi. Bu alternatifler arasında şirketlerinizi 'eve' geri döndürerek üretimlerinizi ABD'de yapmak da var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı
'Dijital çağın otobanları'nı Türk kadınları üretiyor Dünyanın en zengin 8'inci kişisi David Koch hayatını kaybetti Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Çin'e ihtiyacımız yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]