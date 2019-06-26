Son Dakika Haberleri: Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi
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Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

45 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi.

Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi.
Trump, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde Bir arayua geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD'nin ek gümrük vergileri sayesinde bir "servet" kazanacağını belirtti.
Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin'in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi
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