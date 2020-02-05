ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı üçüncü 'ulusa sesleniş' konuşmasında, "Çin hükümeti ile salgın konusunda yakından çalışıyoruz ve iş birliği içindeyiz" dedi. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti Başkanı Nancy Pelosi'ye, ulusa sesleniş konuşmasının ardından Trump2ın konuşmasının yazılı oldu kağıdı yırttı.



ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda üçüncü ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Konuşmada, Meksika ile ABD arasına yapılması planlanan duvar, Venezuela'nın durumu, Afganistan politikası, İran meselesi, Çin ile ticari savaşlar gibi konu başlıkları ön plana çıktı.



Yaklaşık bir buçuk saat kürsüde kalan Trump, kürsüde konuşmasının bir kopyasını Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti Başkanı Nancy Pelosi'ye verdikten sonra tokalaşmak için elini uzatan Pelosi'yi görmezden geldi. Pelosi'nin Trump'ın konuşmasını tamamlamasının ardından metnin kopyasını yırtıp atması dikkat çekti.



Trump, "Vatandaşlarımıza, Çin'in ABD'den büyük miktardaki gelir elde ettiği ürünlere karşı gümrük vergisi uygulama sözü verdim. Bunu yerine getirdim ve işe yaradı" ifadelerini kullanarak; Çin ile çalışanların fikri mülkiyetlerini koruyacak ve hazineye milyarlarca dolar girmesini sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladıklarını da belirtti. Çin'de başlayan korona virüs salgını ile ilgili de konuşan Trump, "Çin hükümeti ile salgın konusunda yakından çalışıyoruz ve iş birliği içindeyiz. Yönetimim, bu tehditten vatandaşlarımızı korumak için gereken tüm önlemleri aldı ve almaya da devem edecekler" dedi.



"ABD Ordusu çok güçlendi"



ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna 2.2 trilyon dolar aktarıldığını belirterek, "En iyi uçakları, füzeleri, roketleri, gemileri ve tüm diğer askeri ekipmanları aldık, bunların hepsi de Amerikan yapımı. Öte yandan da müttefiklerimizin de adil ödeme yapmasını sağlıyoruz. Diğer NATO üyelerinin katkı paylarını 400 milyar dolara kadar artırdım" ifadelerini kullandı. Afganistan'daki barış görüşmelerinin devam ettiğini belirten Trump, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.



"Meksika sınırına duvar inşaatını tamamlayacağız"



ABD'nin güney sınırına bir duvar örülmesinin ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirten ABD başkanı Trump,"Şimdiye kadar 150 kilometreden fazla tamamladık. Önümüzdeki yılın başlarında yaklaşık 800 kilometreyi tamamlanmış olacağız" dedi. Trump, konuşmasında ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine asla izin verilmeyeceğini belirterek, "Benim yönetimim yakala-serbest bırak dönemini bitirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye gelirseniz anında kapı dışarı edileceksiniz" dedi.



"Bağdadi ve Süleymani'yi öldürdük"



Trump, DEAŞ'ı yüzde 100 oranında bitirdiklerini ve DEAŞ'ın kurucusu ve lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi'yi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını verdiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en büyük teröristi" olarak nitelendirdiği Süleymani için, "Sayısız erkek, kadın ve çocuğun ölümünü hazırladı. Aralık ayında Irak'taki Birleşik Devletler Kuvvetlerine yönelik saldırıyı yönetti ve aktif olarak yeni saldırılar planlıyordu. Bu yüzden geçen ay benim verdiğim bir emirle, ABD Ordusu Süleymani'yi öldürerek terör saltanatını sonsuza dek sona erdiren kusursuz bir başarı gerçekleştirdi. Teröristlere mesajımız çok açık; Amerikan adaletinden asla kaçamayacaksın. Vatandaşlarımıza saldırırsan hayatını kaybedersin" ifadelerini kullandı.



"İran ekonomisi kötüye gidiyor"



İran'da son dönemde yapılan protesto gösterilerine de dikkat çeken Trump, "İran rejimi nükleer silah arayışından vazgeçmeli, terör yaymayı bırakmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalı. Güçlü yaptırımlarımız sayesinde, İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz, ama yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Hangi yolu seçeceklerini bir görelim. Bu tamamen onlara İran yönetimine kalmış" şeklinde konuştu.



"Juan Guaido tüm Venezuelalıların umudu"



Dinleyiciler arasında, Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun da olduğunu belirten Trump, "Guaido tüm Venezuelalıların umutlarını, hayallerini ve arzusunu yanında taşıyor" dedi. Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarına bir kez daha vurgu yaparak, "Özgürlük için ortaya koydukları onurlu mücadelelerinde Venezuela halkıyla yan yanayız. Sosyalist politikalarıyla Güney Amerika'nın en zengin ülkelerinden birini fakir ve sefil bir hale dönüştüren Maduro rejiminin kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON