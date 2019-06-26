Son Dakika Haberleri: Trump: Çin ile anlaşamazsak Pekin ile ticarete ek vergiler gelecek
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Trump: Çin ile anlaşamazsak Pekin ile ticarete ek vergiler gelecek

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunların giderilememesi halinde, Pekin’den yapılan ticarete ek vergiler getirmeyi planladığını söyledi.

Trump: Çin ile anlaşamazsak Pekin ile ticarete ek vergiler gelecek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunların giderilememesi halinde, Pekin'den yapılan ticarete ek vergiler getirmeyi planladığını söyledi.

G20 zirvesi dolayısıyla Japonya'da bulunan Trump, basına yaptığı açıklamada ABD ve Çin arasında son dönemde yaşanan "ticaret savaşlarına" değindi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:38 
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