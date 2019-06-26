Trump: Çin ile anlaşamazsak Pekin ile ticarete ek vergiler gelecek
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunların giderilememesi halinde, Pekin’den yapılan ticarete ek vergiler getirmeyi planladığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:38
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunların giderilememesi halinde, Pekin
'den yapılan ticarete ek vergiler getirmeyi planladığını söyledi.
G20 zirvesi dolayısıyla Japonya
'da bulunan Trump, basına yaptığı açıklamada ABD ve Çin arasında son dönemde yaşanan "ticaret savaşlarına" değindi.
Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü!
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor
Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu
"Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu