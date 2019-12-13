Trump: "Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: 'Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık' - Son Dakika

Trump: "Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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