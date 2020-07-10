Trump, Çin ile ikinci faz ticaret anlaşmasını şimdilik düşünmüyor - Son Dakika

Trump, Çin ile ikinci faz ticaret anlaşmasını şimdilik düşünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin "ciddi hasar gördüğünü" belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin "ciddi hasar gördüğünü" belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

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Trump, yapacağı bir dizi ziyaret için Florida'ya giderken uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çin ile ikinci faz ticaret anlaşmasının masada olma olasılığı var mı?" sorusuna Trump, "Bunu şu an düşünmüyoruz. Çin ile ilişkilerimiz ciddi hasar gördü. Vebayı (Kovid-19) durdurabilirlerdi ama yapmadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, gündeminde Çin ile bir ticaret anlaşmasından daha çok şey olduğunu vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerine KOvid-19 darbesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza atmıştı.

"Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük." açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktarmıştı.

Kovid-19 salgının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından ise Trump, bu virüsü "Çin Virüsü", "Vuhan Virüsü" ve "Kung Flu" gibi ifadelerle nitelendirmiş, sık sık virüsün yayılmasından Çin'i sorumlu tutmuştu.

Trump, "Çin yanlısı" davranmak ile suçladığı Dünya Sağlık Örgütünden de çekilme kararı almıştı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olan ABD'de 3 milyon 250 bin kişi virüse yakalanırken, 136 binden fazlası da salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Çin ile ikinci faz ticaret anlaşmasını şimdilik düşünmüyor - Son Dakika
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