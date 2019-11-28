Son Dakika Haberleri: Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak Hong Kong tasarısını onayladı
Son Dakika Politika Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak Hong Kong tasarısını onayladı - Son Dakika

Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak Hong Kong tasarısını onayladı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in tehditlerine rağmen Hong Kong'daki protestoları destekleyen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak Hong Kong tasarısını onayladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in tehditlerine rağmen Hong Kong'daki protestoları destekleyen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.


ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını da öngören yeni yasa tasarısını onayladı. Trump, Çin ile ilişkileri zorlayacak ve ticaret savaşını azaltma çabalarını daha da olumsuz hale getirecek yeni bir tasarıyı imzaladı. Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.


Tramp'ın imzaladığı 2019 Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası, Hong Kong'a silah ve teçhizatlarının ihracını da yasaklıyor. - WASHINGTON

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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