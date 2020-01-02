Trump: Çin ile imzalar 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da atılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trump: Çin ile imzalar 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da atılacak - Son Dakika Ekonomi

Trump: Çin ile imzalar 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da atılacak

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacağını açıkladı.

Trump: Çin ile imzalar 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da atılacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacağını açıkladı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklmamada, "Çin'le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray'da düzenlenecek. Çin'den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin'e gideceğim" dedi.Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin'in ABD'den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:35 Kaynak: DHA
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