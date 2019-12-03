Son Dakika › Ekonomi › Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının bir termin süresi yok - Son Dakika Ekonomi
Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının bir termin süresi yok
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonucunda imzalanacak anlaşma için kesinleşmiş bir tarih olmadığını ancak 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinin sonuçlanmasını beklemenin "daha iyi" olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
– ABD Başkanı Donald Trump
, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonucunda imzalanacak anlaşma için kesinleşmiş bir tarih olmadığını ancak 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinin sonuçlanmasını beklemenin "daha iyi" olacağını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Londra'da yapacağı görüşme öncesinde konuşan Trump, Çin'in anlaşmaya istekli olduğunu ancak söz konusu anlaşmanın ancak kendisi istediği takdirde imzalanacağını söyledi.Trump'ın açıklaması sonrasında Dow Jones yüzde 0.39, Nasdaq yüzde 0.43 ve S&P yüzde 0.36 düştü.
- İstanbul
Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz? Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak