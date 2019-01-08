Son Dakika Haberleri: Trump: Çin ile Ticaret Görüşmeleri Çok İyi Geçiyor

Trump: Çin ile Ticaret Görüşmeleri Çok İyi Geçiyor

51 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantı hakkındaki twitter paylaşımında, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu.

Trump: Çin ile Ticaret Görüşmeleri Çok İyi Geçiyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantı hakkındaki twitter paylaşımında, "Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini" duyurdu.

Pazartesi günü Pekin'de başlayan iki günlük ticaret görüşmeleri hakkında iki taraf da olumlu beklentileri olduğunu belirtmişti. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, toplantı sonunda ABD ve Çin'in kabul edebileceği makul bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini kuvvetli gördüğünü söylerken, Çin Dışişleri Bakanlığı ticaret gerginliklerini eşit koşullarda çözmek gerektiğini ifade etti. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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