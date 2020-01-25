Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması - Son Dakika

Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin, ilk olarak Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) daha fazla yayılmasını önlemek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirtti.

Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin, ilk olarak Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) daha fazla yayılmasını önlemek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirtti.

Trump, Çin kaynaklı koronavirüsle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin, koronavirüsü sınırlandırmak için çok fazla gayret gösteriyor. ABD, Çin'in çabalarını ve şeffaflığını takdir ediyor. Bu çabalar işe yaracaktır. Özellikle Amerikan halkı adına Devlet Başkanı Şi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'deki salgında 41 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edilmiş, Çin'deki ölü sayısı 41'e yükselmişti. ABD genelinde şu ana dek 2 vaka tespit edilmişti.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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