Son Dakika Haberleri: Trump: Çin'le Anlaşma Yakın

Trump: Çin'le Anlaşma Yakın

55 dakika önce

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'yi Beyaz Saray'da kabul eden Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya çok yakın olduklarını açıkladı.

Trump: Çin'le Anlaşma Yakın, System.String[]
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'yi Beyaz Saray'da kabul eden Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya çok yakın olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'yi beraberinde gelen heyetle birlikte Beyaz Saray'da kabul etti. Trump, Çin heyeti ile bir ticaret anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu, 1 ay içinde Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le ABD'de bir zirve yapmayı umduğunu söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile yaptığı görüşmede, "Bir anlaşmaya varmamız için çok çok iyi bir şansımız var. Bu her iki ülke için de iyi olur" dedi. Basın toplantısında yerel basın mensupları zirve için tarih almak isterken, Trump, "Bir anlaşmaya varırsak, zirve yapacağız" demekle yetindi.

Trump, Çin ile olası anlaşma için epik ve anıtsal olacağı müjdesini verdi. Trump, olası bir anlaşma ile hem Amerikalı çiftçilerin hem de teknoloji sektöründe çalışanların mutlu olacağını iddia etti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:10 Kaynak: İHA

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