Son Dakika Haberleri: Trump: Çin'le anlaşmaya hazır değiliz
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Trump: Çin'le anlaşmaya hazır değiliz

1 saat önce

Çin'den gelen, ticaret anlaşmalarıyla alakalı işlerin iyi yönde gittiğine dair açıklama sonraında ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Çin ile bir anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

Trump: Çin'le anlaşmaya hazır değiliz, System.String[]
Çin'den gelen, ticaret anlaşmalarıyla alakalı işlerin iyi yönde gittiğine dair açıklama sonraında ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Çin ile bir anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını söyledi.
Trump, Çin'e karşı yürüttüğü politikadan başka bir çareleri olmadığını ancak Eylül ayında yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin iptal edilebileceğini belirtti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
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