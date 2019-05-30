Trump: Çin ve İran zayıflamış ülkeler
1 saat önce
– ABD Başkanı Donald Trump Çin ve İran'ın zayıflamış ülkeler olduğunu ve Washington ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:07 Kaynak: DHA
– ABD
Başkanı Donald Trump Çin
ve İran
'ın zayıflamış ülkeler olduğunu ve Washington
ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.
Gazetecilere konuşan Trump, insanlar ve şirketlerin ek gümrük vergilerinden kaçınmak için Çin'i terk ettiklerini söyledi ve "Ben herkesle iyi geçinmek istiyorum" diyerek, İran'ın bir pazarlık talebi olması halinde masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.
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