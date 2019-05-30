Son Dakika Haberleri: Trump: Çin ve İran zayıflamış ülkeler
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Trump: Çin ve İran zayıflamış ülkeler

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump Çin ve İran'ın zayıflamış ülkeler olduğunu ve Washington ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

Trump: Çin ve İran zayıflamış ülkeler, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump Çin ve İran'ın zayıflamış ülkeler olduğunu ve Washington ile bir anlaşma yapmak istediklerini söyledi.
Gazetecilere konuşan Trump, insanlar ve şirketlerin ek gümrük vergilerinden kaçınmak için Çin'i terk ettiklerini söyledi ve "Ben herkesle iyi geçinmek istiyorum" diyerek, İran'ın bir pazarlık talebi olması halinde masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:07 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi
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