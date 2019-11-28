Son Dakika Haberleri: Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı
Son Dakika Dünya Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı - Son Dakika Dünya

Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı

Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.


Trump, yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Donald Trump, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:10:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong tasarısını onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]