Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes
1 saat önce
Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:38
'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri
ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi.
Çin basınına göre yapılan anlaşma sayesinde Washington
, 300 milyar dolar değerindeki mallara getirmeyi planladığı yeni ek vergileri durduracak. İki ülkenin anlaşma detaylarını basın bildirileriyle kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu
Uzun süre televizyon karşısında oturanlar dikkat! Kalp sağlığınız tehlikeye girebilir
ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez