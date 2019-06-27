Son Dakika Haberleri: Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes
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Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes

1 saat önce

Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi

Trump-Cinping görüşmesi öncesi ticaret savaşlarında geçici ateşkes, System.String[]
Japonya'da düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sonlandıracak taslak bir anlaşmanın hazırlandığı belirtildi.

Çin basınına göre yapılan anlaşma sayesinde Washington, 300 milyar dolar değerindeki mallara getirmeyi planladığı yeni ek vergileri durduracak. İki ülkenin anlaşma detaylarını basın bildirileriyle kamuoyuna duyurması bekleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:38 
Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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