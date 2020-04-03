Trump: "Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" - Son Dakika
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Trump: "Çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi"

33 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi." dedi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan Trump, "Önümüzdeki 4 hafta yayımladığımız önlemlere uyulması çok önemli. Kaderimiz kendi ellerimizde." ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle virüse karşı en savunmasız kesim olan yaşlıların kaldığı huzurevlerine yönelik de yeni kısıtlamalara gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu ana, bakım evleri tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm personelin buralara girişini askıya aldı. Ayrıca, bugün tüm bakımevlerinde, virüsün yayılmasının önlenmesi için bir grup kişiye hep aynı çalışanın bakmasını tavsiye ettik. Ayrıca, sağlıklı ve hasta kişilerin de alanlarının ayrılması gerekiyor."

Günde 100 binin üzerinde test

ABD'de şu anda günde 100 binin üzerinde virüs testi yapıldığını kaydeden Trump, "ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), antikor testine de onay verdi. Bu sayede Kovid-19'u atlatan kişilerin bağışıklık sistemini anlayabilecekler." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 ile mücadelede ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının üretilmesi için bugün 6 firmaya yetki verildiğini anımsatarak, bunlara ek olarak 3M isimli firmanın da N95 maskeleri üretmesi için harekete geçtiğini duyurdu.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA), virüs salgınından etkilenen bölgelere yardımları hızla götürdüğüne işaret eden Trump, New York'ta Javits Center isimli fuar alanının hastaneye çevrildiğini kaydetti.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun normalde, koronavirüslü olmayan hastalar için inşa edilen bu yerin, Kovid-19 hastanesine çevrilmesi için talepte bulunduğuna işaret eden Trump, "Bu talebi değerlendirdik ve olumlu yanıt vermeye karar verdik. Javits Center'daki hastane, Kovid-19 hastanesi olacak. Buraya çalışan desteği ise ordu ve federal yönetim tarafından verilecek." dedi.

Sağlık çalışanlarına çağrı

Trump, federal hükumetin elinden geleni hızlı ve profesyonelce yaptığını savunarak, "Şu anda New York'un sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Virüsten çok etkilenmeyen bir yerdeyseniz ve sağlık çalışanıysanız, New York Valiliğinin sitesini ziyaret ederek kayıt olun. Size gerçekten ihtiyacımız var. Aynı şekilde Louisiana ve Michigan'ın da ihtiyacı var." çağrısında bulundu.

Bu sabah ikinci kez Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun "negatif" çıktığını belirten Trump, "Benden örnek almaları 1 dakika sürdü. Sonuç ise 15 dakikada çıktı. Sonra işime devam ettim. Bu, yaptırdığım ikinci test. Sırf yeni testlerin ne kadar hızlı olduğunu görmek için yaptırdım. Bu testin, öncekilerden daha iyi olduğunu söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.

Trump, bazı eyaletlerin kendileri önceden hazırlık yapmamalarına rağmen her şeyi federal hükumetten beklediğine vurgu yaparak, "Eyaletler, kendi stoğunu kendisi yapmalıydı. Federal hükumet olarak biz sadece bir desteğiz. Biz sipariş memuru değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

"şal" tavsiyesi

ABD'lilerin maske takıp takmamasına yönelik de önlemleri yakında açıklayacaklarını kaydeden Trump, şunları söyledi:

"Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler."

Rusya'dan satın alınan ve dün New York'a gelen tıbbi malzemeler hakkında ise Trump, "Rusya güzel bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Bunun Rusya propagandası olduğunu zerrece düşünmüyorum." diye konuştu.

Trump, İran'ın ekonomisinin de büyük zorluklar içinde olduğunu ancak, yaptırımların gevşetilmesi konusunda kendilerine bir talep gelmediğini ileri sürdü.

Sigortasız kişiler için yeni düzenlemeler yolda

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı ve Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün lideri Mike Pence de sigortasız kişilerin hastane masrafına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Şu andaki önceliklerinin, insanların hastane masrafından korkmaması olduğunu belirten Pence, "Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hastanelerin sigortasız kişilere verdiği hizmetin Beyaz Saray tarafından karşılanmasını içeren bir teklif üzerine çalışıyor. Başkan, nihai kararını yarın verecek. Amerikan halkının, Kovid-19 testi ya da tedavi masrafından korkmasını istemiyoruz." dedi.

"Amerikalıların önlemlere uymadığını görüyoruz"

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx, ABD'de herkesin alınan önlemlere uymadığını belirterek, "Elimizdeki vaka ve ölüm verilerine baktığımızda, Amerikalıların hepsinin önlemlere uymadığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir durum." uyarısında bulundu.

Maskeler konusunda da uyarıda bulunan Birx, "Maske takan kişilerin kendilerini yapay bir koruma altında hissetmelerini istemiyoruz. Maske taksanız bile sosyal mesafeyi korumalısınız. Maske takmak bir tedavi değildir." dedi.

Trump ise Birx'ün bu açıklaması üzerine, "Amerikalıların sosyal mesafeye uymadığına dair başlıklar istemiyorum. Amerikalıların mükemmel iş çıkardığını görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:14 Kaynak: AA

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