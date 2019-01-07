Son Dakika Haberleri: Trump: Çok hızlı çekileceğimizi söylemedim

Trump: Çok hızlı çekileceğimizi söylemedim

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini bildirdi.

Trump: Çok hızlı çekileceğimizi söylemedim, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:45 

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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