Trump: Çok hızlı çekileceğimizi söylemedim
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini bildirdi.
ABD
Başkanı Trump
, Amerikan birliklerinin Suriye
'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:45
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