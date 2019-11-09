Son Dakika Haberleri: Trump: Çok önemli başka bir transkriptimiz var
Son Dakika Güncel Trump: Çok önemli başka bir transkriptimiz var

Trump: Çok önemli başka bir transkriptimiz var

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.

Trump: Çok önemli başka bir transkriptimiz var, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.

Başkan Trump, Alabama ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Çok önemli olan başka bir transkriptimiz var çünkü Ukrayna Devlet Başkanı ile iki görüşmem vardı. İkinci metin muhtemelen Salı günü yayınlanacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden'ın soruşturulması için Zelenski'den yardım istemişti. Görüşmenin transkripti yayınlandıktan sonra ABD Kongresi'nde Trump'a yönelik azil soruşturması başlatılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Trump'ın Alabama ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlaması


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:06 Kaynak: DHA
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