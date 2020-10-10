Trump, Covid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez destekçileri ile bir araya geldi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a yakalandığından bu yana ilk kez destekçileri ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim tarihinde kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Başkan Trump, 6 Ekim'de ise hastaneden taburcu olmuş ve başkent Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a geri dönmüştü. Trump, korona virüse yakalanması nedeniyle ara verdiği seçim çalışmalarına bugün yeniden başladı. Beyaz Saray'da kendisini destekleyenler ile bir araya gelen Trump, Beyaz Saray'ın balkonundan destekçilerine seslendi. Organizasyonun herkese açık ve güvenlik güçlerine destek organizasyonu olduğunun açıklamasına rağmen katılımcıların büyük çoğunluğunun Trump'ı ve kampanyasını destekleyenlerden oluşması dikkat çekti.

Trump, konuşmasında siyahi ve Latin Amerikalıları desteklediğini dile getirdi. Trump, geçtiğimiz aylarda birçok silahsız siyahi kişinin polis tarafından öldürülmesine ve ülke genelinde çıkan protestolara rağmen siyahilerin güvenlik güçlerini desteklemesi gerektiğini aktardı. ABD'de 210 bin kişinin ölümüne neden olan Covid-19 ile ilgili olarak korkulmaması gerektiğini de belirten Trump, "Ortadan kaybolacak, kayboluyor" ifadelerini kullandı. Çin virüsü nedeni ile ikinci dalganın dünyayı sardığını belirten Trump, bulunacak aşının çok yardımcı olacağını aktardı.

Konuşmasında rakibi Joe Biden'a da yüklenen Trump, "Uykucu Joe Biden siyah ve Latin Amerikalılara ihanet etti. Eğer bu ülkeyi yönetebileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Sol görüşlü politikacıların ülkeye zarar verdiğini aktaran Başkan Trump, Demokratların politikalarının yoksulluk getirdiğini iddia etti. Demokratların seçilmesi halinde özellikle enerji sektöründe çalışanların işerini kaybedeceğini vurgulayan Trump, ayrıca ülkedeki sözde barışçıl protestolar yüzünden şehirlerin yandığını açıkladı.

Seçimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Trump, "Ülkemiz tarihindeki en önemli seçimler. Gidin ve oy kullanın, sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Seçmen kağıtları ve uzaktan oy kullanılması nedeniyle birçok sorunun olacağını öne süren Trump, güvenlik güçlerinin bu konuda dikkatli olduğunun altını çizdi. Konuşmasının sonunda ülkeyi ileri götüren doktorlara ve bilim adamlarına teşekkür eden Trump, "En çok size teşekkür ediyorum. Ülkenizi seviyorsunuz ve sizin gibi birçokları var. Sizi seviyorum" dedi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)