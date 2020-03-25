Trump, Covid-19'la mücadele için ABD tarihinin en büyük mali paketini açıkladı: 6 trilyon dolar

Koronavirüs vakalarının her 2-3 günde bir iki katına çıktığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump 6 trilyon dolarlık Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketi açıkladı.



Bu paket sayesinde "Amerikan halkı tünelin sonundaki ışığı görebiliyor" diyen Trump, salı günü 'Kornavirüs Görev Gücü' brifinginde yaptığı konuşmada ekonominin Paskalya tatili itibarı ile eski haline gelmesini istediğini belirterek 12 Nisan tarihini işaret etti.