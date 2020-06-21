- Trump: "Covid-19 testlerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledim"- Beyaz Saray: "Trump şaka yaptı" - Son Dakika

- Trump: "Covid-19 testlerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledim"- Beyaz Saray: "Trump şaka yaptı"

- Trump: "Covid-19 testlerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" Beyaz Saray: "Trump şaka yaptı" ABD Başkanı Donald Trump Tulsa'da düzenlediği seçim mitinginde yaptığı açıklamada, "Bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız.

- Trump: "Covid-19 testlerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledim"

Beyaz Saray: "Trump şaka yaptı"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump Tulsa'da düzenlediği seçim mitinginde yaptığı açıklamada, "Bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" dedi. Beyaz Saray ise Trump'ın şaka yaptığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ara verdiği seçim mitinglerine yeniden başladı. Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda destekçilerine seslendi. Mitingde sosyal mesafe kuralı uygulanmazken, katılımcıların da maske takmadığı gözlemlendi. Başkan Trump miting konuşmasında ülke genelinde bazı eyaletlerde artışa geçen yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına yönelik yaptığı açıklama, "Bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere, testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" dedi. Trump, ABD'nin 25 milyon test yaptığını ve test sayısında diğer ülkelerden önde olduklarını belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump'ın korona virüs testlerini yavaşlatma çağrısı hakkında şaka yaptığını ifade etti. Yetkili, "Açıkçası şaka yapıyordu. Testlerde dünyaya liderlik ediyoruz ve 25 milyon test yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından geçtiğimiz Salı gününe kadar yer alan verilere göre Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, Kuzey Carolina, Oklahoma, Oregon, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde salgının baş göstermesinden bu yana son 1 haftada günlük en yüksek vaka sayıları kayda geçmişti. Pennsylvania Üniversitesi Tıp Etiği ve Sağlık Politikası Bölüm Başkanı Dr. Ezekiel Emanuel, son dalgalanmalardaki nedenin testlerdeki artışı geride bıraktığını ifade ederek, "Vaka sayısında yüzde 50 veya yüzde 150 artış görmenizin nedeni test sayısındaki artış değil. Bunlar yeni vakalar. Bu toplu yayılım" diye konuşmuştu. Emanuel, "Test sayısı nedeniyle vaka sayısı açısında küçük bir yüzde artışı olabilir" demişti.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre ABD'de şu ana kadar toplam 2 milyon 255 bin 119 vaka tespit edilirken, 119 bin 719 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- Trump: Covid-19 testlerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledim - Beyaz Saray: Trump şaka yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Tulsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Trump: 'Covid-19 testlerini yavaşlatmaları gerektiğini söyledim'- Beyaz Saray: 'Trump şaka yaptı' - Son Dakika

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