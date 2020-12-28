Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak - Son Dakika
BBC

Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak

28.12.2020 01:22
Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid yardım paketi yasasını imzalamaması nedeniyle, milyonlarca Amerikalı işsizlik yardımı ödemelerinden geçici olarak mahrum kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid yardım paketi yasasını imzalamaması nedeniyle, milyonlarca Amerikalı işsizlik yardımı ödemelerinden geçici olarak mahrum kaldı.

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'ın yasayı imzalamayı geciktirmesi halinde, bunun "yıkıcı sonuçları" olacağını söylemişti.

Yasanın Trump tarafından imzalanmamasından işsizlik yardımları ve zorla evlerden tahliye yasağı da etkilenecek.

900 milyar dolar tutarındaki yardım paketi, zorlu müzakereler ve karşılıklı ödünlerin ardından Kongre tarafından onaylanmıştı.

Trump ise, halka daha büyük bir tek seferlik ödeme yapılmasını istediğini söylüyor.

Tasarıda, yılda 75 bin dolardan az kazanan ABD'lilere tek seferlik 600'er dolar ödeme yapılması öngörülüyordu. Trump, 2 biner dolar ödenmesini istediğini söylemişti, ancak Kongre'deki Cumhuriyetçiler bu değişikliğe onay vermedi.

Trump, paylaştığı bir Twitter mesajında, yine tutumunu savundu ve koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tuttu.

Koronavirüs ekonomik yardım paketi, 2,3 trilyon dolarlık harcama paketinin bir parçası. Buna federal hükümetin yapacağı 1,4 trilyon dolarlık harcama da dahil. Kongre üyeleri geçici bir ara tasarıyı kabul etmezlerse, ABD hükümeti kısmen kapanacak. Ancak bu tasarıda koronavirüs ekonomik yardım paketi yer almayacak ve yine Başkan Trump'ın imzası gerekecek.

İşsizlik yardımı ödemelerini alamayacak ABD'lilerin sayısının 14 milyon kişi dolayında olduğu belirtiliyor.





Biden ne dedi?

Biden, geçiş dönemi için hazırlanan internet sitesinde yayımladığı sert yazılı açıklamada, Trump'ın tasarıyı imzalamayı reddetmesini "sorumluluktan feragat etmek" diye tanımladı.

Açıklamada " Noel'den bir gün sonrası ve milyonlarca aile Başkan Donald Trump,'ın Kongre'de her iki partinin desteğiyle ve ezici bir çoğunlukla kabul edilen ekonomik yardım tasarısın imzalamaması nedeniyle, ayın sonunu getirip getiremeyeceklerini bilmiyor" dedi.

Biden, Kongre üyelerini verdikleri ödünlerden ve her iki partinin de desteklediği bir tasarıyı elde etmelerinden dolayı överken, "Başkan Trump da onlara katılmalı ve milyonlarca ABD'linin bu tatil döneminde sofraların yiyecek götürmeleri ve başlarını sokacak bir evleri bulunmasını garanti etmeli" diye de ekledi.

Trump'ın tutumu ne?

Trump, Twitter'daki açıklamasında tasarıya karşıtlığını tekrarladı ve "Ben sadece büyük halkımızın tasarıdaki gibi 600 dolar değil, 2000 dolar almasını istiyorum" dedi.

Koronavirüs yardım tasarısı geçen Pazartesi günü Temsilciler Meclisi ve Senato'da büyük çoğunlukla kabul edilmişti, ancak Trump bir gün sonra paketin bir "utanç olduğunu" ve "birçok müsrif unsuru bulunduğunu" söyleyip, veto etme tehdidinde bulunmuştu.





Federal bütçedeki dış yardımlara dikkat çeken Trump, bu paranın zorluk çeken ABD'lilere verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Geçen Temmuz ayında duran müzakerelerden uzak kalan Trump'ın geçen tasarıyı geri gönderme kararı, Kongre üyelerini şaşırtmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu ay başında 600 dolarlık ödeme teklifi yapmıştı ve birçok Kongre üyesi, Trump'ın itirazlarını şimdiye dek niye dile getirmediğini sorguladı.

Şimdi ne olacak?

Trump imzalamayı reddederse, harcama paketinin akıbeti belirsizliğini koruyacak.

Reuters'a konuşan bir yetkili, Beyaz Saray'ın Trump'ın tasarıyı bugün imzalayıp imzalamayacağı konusunda bir güncelleme almadığını söyledi.

Pakette, federal hükümetin Eylül 2021'e dek harcayacağı para da bulunduğunda, ara bir tasarı başkan tarafından imzalanmazsa, Salı günü hükümet kuruluşları kapanabilir.

Ancak bu ara tasarıda koronavirüs ekonomik yardım paketi yer almayacak ve bu duru milyonlarca ailenin durumunun kritik olmasına yol açıyor.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, sadece ABD'lilere 2 biner dolarlık ödeme yapılmasını öngören tasarıyı bugün oylayacak.

Temsilciler meclisi aynı zamanda, Trump'ın imzalamak yerine veto ettiği 740 milyar dolarlık savunma bütçesini oylayacak. Kongre üyeleri, oylamayla Trump'ın vetosunu geçersiz kılmayı planlıyor, ancak bunun için Temsilciler Meclisi ve Senato'da üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaçları var.

Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak
Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak
Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, İşsizlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump Covid yardım paketini imzalamadı, milyonlarca ABD'li işsizlik yardımını alamayacak - Son Dakika Dünya

BBC

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