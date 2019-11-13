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Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.
Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.
Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.
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