Son Dakika Haberleri: Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor"
Son Dakika Güncel Trump: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor'

Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor"

49 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, "Çok iyi gidiyor.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, "Çok iyi gidiyor." yorumunda bulundu.

NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlanan Trump, burada Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile çok çok iyi iş çıkarıyoruz. Bu sabah, (Suriye'nin kuzeydoğusunda) bazı keskin nişancı ve havan topu saldırıları oldu ancak hızlıca geri püskürtüldü. Tamamen duraklamaya geri döndüler." dedi.

Bölgede DEAŞ'ın da kontrol altında tutulması için çalışıldığını belirten Trump, "Bu anlaşma 10 yıl, 15 yıl önce yapılmalıydı. Barack Obama dönemindeki yıllarda yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'yi "karmaşık bir bölge" olarak yorumlayan Trump, "Çok iyi işler yapıyoruz. (Anlaşmanın) işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Çok kırılgan bir durum." diye konuştu.

Trump, "Dün büyük bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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