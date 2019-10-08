Son Dakika Haberleri: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasımda ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu
Son Dakika Güncel Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasımda ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasımda ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasımda ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, ricası üzerine ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine sağ salim geri döndüğünü belirterek, "Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. O (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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