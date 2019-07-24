Son Dakika Haberleri: Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü
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Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü

56 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldığı bildirildi.

Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldığı bildirildi.
Beyaz Saray'ın günlük programında yer alan ve öğleden sonra 16.00'da başlayan görüşmede ABD Başkanı Trump'ın 45 Cumhuriyetçi senatörle bir araya geldiği belirtildi.
Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi.
Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi.
Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçen haftaki son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce ise "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır. Şu anda (Türkiye'ye yaptırım konusu) buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:17 Kaynak: AA
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