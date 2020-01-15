Trump da elendi, Higgins devam - Son Dakika
Son Dakika Spor Trump da elendi, Higgins devam - Son Dakika Spor

Trump da elendi, Higgins devam

6 saat önce

2020 Snooker Masters’a favori isimlerin ilk turdan elenmesi damgasını vuruyor.

Trump da elendi, Higgins devam, System.String[]

2020 Snooker Masters’a favori isimlerin ilk turdan elenmesi damgasını vuruyor. İlk gün Mark Selby ve Ding Junhui, ikinci gün Neil Robertson ve Mark Allen turnuvaya veda etmişti. Dün ise dünya bir numarası ve turnuvanın son şampioyonu Judd Trump, elenen oyuncu oldu.

Trump’ın rakibi, bu sene sıralama turnuvalarından Uluslararası Şampiyona’da final oynayan ve Çin Şampiyonası’nı kazanan Shaun Murphy’ydi. Sezonun formda isimlerinden Murphy’ye karşı ilk frame’i 128’lik bir seri ile kazanan Trump, sonrasındaki iki frame’İ kaybetse de seans arasına 2-2 eşitlik ile girdi.

İkinci seansa da frame alarak başlayan son dünya şampiyonu, sonrasında tüm frame’leri kaybetti. Kazanan, 6-3’lük skorla Murphy oldu. Trump böylelikle 2018’de yarı final oynadığı, 2019’da ise şampiyon olduğu turnuvaya, 2017’den sonra bir kez daha ilk turda veda etti.

Günün ikinci maçında ise bir başka favori oynuyordu. John Higgins, Barry Hawkins karşısında ilk seanstaki tüm frame’leri kazandı. İkinci seansta ise yalnızca bir frame kaybeden İskoç oyuncu, pek zorlanmadan ikinci tura yükseldi.

Bugün son ilk tur maçları oynanacak. Günün ilk maçında Kyren Wilson ile Jack Lisowski 16:00’da, ikinci maçında ise Mark Williams ile Stuart Bingham 22:00’de karşılaşacaklar. İki mücadeleyi de Eurosport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti

Son Dakika Haberleri
01:32 Juventus 4-0 Udinese - Son Dakika Spor
01:04 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
00:42 Morabanc Andorra 63-69 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:42 Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Gruptan çıkmayı garantiledik" - Son Dakika Spor
00:37 Schalke 04, Jean-Clair Todibo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
00:04 Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti - Son Dakika Spor
23:46 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 02:29:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump da elendi, Higgins devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]