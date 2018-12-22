Trump: DAEŞ'in çaresine bölge ülkeleri bakmalı
20 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunarak, "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Suriye
'den çekilme kararına atıfta bulunarak, "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye
'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:38
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