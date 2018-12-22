Son Dakika Haberleri: Trump: DAEŞ'in çaresine bölge ülkeleri bakmalı

Trump: DAEŞ'in çaresine bölge ülkeleri bakmalı

20 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunarak, "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir.

Trump: DAEŞ'in çaresine bölge ülkeleri bakmalı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunarak, "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:38 

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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