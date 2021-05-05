Trump'dan Facebook'a sert tepki: "İfade özgürlüğü ABD Başkanı'ndan alındı" - Son Dakika

Trump'dan Facebook'a sert tepki: "İfade özgürlüğü ABD Başkanı'ndan alındı"

05.05.2021 22:08
Trump'dan Facebook'a sert tepki:

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Facebook tarafından kendisine yönelik sosyal medya yasağının devam etmesi yönündeki karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü Radikal Sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Facebook tarafından kendisine yönelik sosyal medya yasağının devam etmesi yönündeki karara tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü Radikal Sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Günün erken saatlerinde Facebook'un Gözetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Facebook hesabına konulan yasaklamanın devam etmesi yönünde karar alındığı ifade edilmişti. Sosyal medya devinin açıklamasına tepki gösteren Trump'dan, Facebook, Twitter ve Google'a yönelik sert tepki geldi. Kendisini platformlarından yasaklayan 3 firmanın eylemlerini "tam bir rezillik ve utanç" olarak nitelendiren Trump, üç şirkete "yozlaşmış sosyal medya şirketleri" adını verdi. Trump, şirketlere yaptıklarının "siyasi bedelini" ödemeleri konusunda ısrarda bulundu.

Trump, "İfade özgürlüğü, ABD Başkanı'ndan alındı çünkü Radikal Sol çılgınlar gerçeklerden korkuyorlar, fakat gerçek her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Ülkemizin halkı buna tahammül etmeyecek. Bu yozlaşmış sosyal medya şirketlerinin, bir daha asla seçim sürecimizi yok etmelerine ve yok etmelerine izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Gözetim Kurulu'ndan Facebook'a eleştiri geldi

Kararın ardından Gözetim Kurulu ise, Trump'ın hesabı için "süresiz" uzaklaştırma kararı alan Facebook'u eleştirerek, Facebook'un kurallarında böyle bir şeyden söz edilmediğini işaret etti. Facebook'un, Trump'ın hesabının kaderini kendi kuralları uyarınca 6 ay içinde belirlemesi gerektiğini belirten Kurul, "Bu kararın ardından 6 ay içinde Facebook'un, 7 Ocak'ta verdiği nedensiz cezayı yeniden incelemesi ve uygun cezaya karar vermesi gerekiyor. Bu ceza, ihlalin ciddiyetine ve gelecekte zarar görme ihtimaline dayanmalıdır. Aynı zamanda bu, Facebook'un ciddi ihlal kurallarına uygun olmalı ve bu da, net, gerekli ve orantılı olmalıdır" dedi.

Kurulun kararının ardından Facebook tarafından yapılan açıklamada, son tarihten önce Trump'ın hesabının geleceğini belirleme sözü verilirken, o tarihe kadar Trump'ın hesabının askıda kalacağını belirtildi.

ABD halkı Trump'ın hesapları konusunda kararsız

PEW Araştırma Merkezi tarafından 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan bir ankette, eski Başkan Trump'ın hesaplarının Facebook'tan ve diğer sosyal medya platformlarından kalıcı olarak kaldırılması yönünde neredeyse yarı yarıya bölündüğü kaydedildi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, ankette tarafların iki ayrı görüşte neredeyse yarı yarıya geldiği belirtilerek, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 49'u, Trump'ın hesaplarının sosyal medyadan kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini ifade ederken, yarısı ise bunun olmaması gerektiğini belirtiyor. Fakat görüşler, partizan çizgisinde derin bir şekilde bölünmüş durumda" ifadeleri kaydedildi.

Ayrıca Merkez, Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların sadece yüzde 11'inin Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini, yüzde 88'inin ise yasaklanmaması gerektiğini ifade ettiğini belirtti. Merkez, Demokratların ve Demokrat eğilimlilerinin yüzde 81'inin Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini, Demokratların yaklaşık 5'te 1'inin yani yüzde 18'nin ise bu karara destek vermediğini kaydetti.

"Eski Başkanın sosyal medya platformunun geleceği hakkında herhangi bir yorum yapmayacağız"

Beyaz Saray tarafından düzenlenen günlük basın toplantısı sırasında kendisine Facebook Gözetim Kurulu'nun Trump hakkındaki kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Bu bağımsız bir Kurul'un kararı ve eski Başkan'ın sosyal medya platformunun geleceği hakkında herhangi bir yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, kendisine özel bir sosyal iletişim platformu kurdu

ABD'nin eski Başkanı Trump günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, "From the Desk of Donald J. Trump" adında kendisine özel sosyal iletişim platformu kurduğunu ve platformu, "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımlamıştı. Kurulan site sayesinde kullanıcıların, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebileceği belirtilmiş, Platforma aşina olan bir kaynak ise, "Bu sadece tek yönlü bir iletişim. Bu sistem, Trump'ın takipçileriyle iletişim kurmasına izin veriyor" demişti.

Öte yandan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmıştı. Ayrıca Trump'ın hesaplarının geleceği konusunda Facebook henüz bir karar vermezken, Twitter yetkilileri, eski Başkan Trump'ın platformdan kalıcı olarak engellendiğini belirtmişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump'dan Facebook'a sert tepki: 'İfade özgürlüğü ABD Başkanı'ndan alındı' - Son Dakika


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