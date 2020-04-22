Trump'dan İran'a gözdağı: İran gemilerimizi taciz ederse vurulması emrini verdim - Son Dakika
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Trump'dan İran'a gözdağı: İran gemilerimizi taciz ederse vurulması emrini verdim
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gözdağı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gözdağı verdi. Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini duyurdu.
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22.04.2020 22:00:29. #1.13#
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