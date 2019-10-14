Son Dakika Haberleri: Trump'dan yeni IŞİD açıklaması
Son Dakika 3. Sayfa Trump'dan yeni IŞİD açıklaması

Trump'dan yeni IŞİD açıklaması

47 dakika önce

Başkanı Donald Trump, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor.

Trump'dan yeni IŞİD açıklaması, System.String[]

Başkanı Donald Trump, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli açıklamasında bulundu.


Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli"dedi.


Trump, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli"


"Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları IŞİD'lileri geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!" ifadelerini kullandı.


Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. "Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı Suriye ordusu, Mehmetçik'i durdurmak için harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 03:54:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'dan yeni IŞİD açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]