Trump: "Deaş'ın Kalıntılarını Yok Etmek İçin Müttefiklerimizle Birlikte Çalışıyoruz, Artık...
57 dakika önce
Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi"
Trump
: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye
'den evlerine dönme vakti geldi"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:19 Kaynak: AA
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