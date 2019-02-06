Son Dakika Haberleri: Trump: "Deaş'ın Kalıntılarını Yok Etmek İçin Müttefiklerimizle Birlikte Çalışıyoruz, Artık...

Trump: "Deaş'ın Kalıntılarını Yok Etmek İçin Müttefiklerimizle Birlikte Çalışıyoruz, Artık...

57 dakika önce

Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi"

Trump:
Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Suriye, Savaşçı, Donald Trump, Güncel
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