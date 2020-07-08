- Trump, "Demokratlar okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istiyor" - Son Dakika

- Trump, "Demokratlar okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istiyor"

- Trump, "Demokratlar okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istiyor" ABD Başkan Donald Trump, demokratların okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istediklerini iddia etti.

- Trump, "Demokratlar okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istiyor"

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WASHINGTON - ABD Başkan Donald Trump, demokratların okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istediklerini iddia etti.

ABD Başkan Donald Trump, sonbaharda okulların yeniden açılması için bir takım çalışmalar başlatıldığını ancak bazı okul idarecilerin korona virüs salgını yüzünden değil, siyasi görüşler nedeniyle okulların kapalı tutulduğunu ileri sürdü. Trump, valilere ve yerel yönetimlere okulların sonbaharda açılması yönünde baskı uygulayacaklarını söyledi.

Trump, "Okulların mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitime dönmesi gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce açıkladığı gibi ülke genelinde okulların mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitime dönmesi konusunda ısrar ediyor. Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılan yuvarlak masa toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hem akademik hem de zihinsel ve sağlık nedenleriyle öğrencileri sınıflarına geri almalıyız" dedi.

Trump, valileri okulların yeniden açılmasında rol almaya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacağını açıkladı. Trump, valiler ve diğer yerel yetkililere okulları açması için rol almaya çağırdı. İnsanların "siyasi tercihleri" yüzünden eğitime darbe vurdurmayacaklarını, bazı seçilmiş yetkililerin okulları kapalı tutmak istediğini iddia eden Trump,"Politik olarak okulların kapalı kalmasının onlar için iyi olacağını düşünüyorlar. Ülkemiz, öğrenciler ve velilerinin refahı için çok önemli. Bu yüzden sonbaharda okulları güvenli bir şekilde tekrar açmalıyız. Herkes istiyor. Anneler istiyor, babalar istiyor, çocuklar istiyor. Artık bunu yapma zamanı geldi" İfadelerini kullandı.

Covid-19'un yayılmasını önlemek için kurum olarak tüm sınıfları online ders kararı alması üzerine Harvard Üniversite yetkililerinin kendilerinden utanması gerektiğini belirten Trump, "Bence bu saçma. Bence bu kolay bir çıkış yolu" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Trump, 'Demokratlar okulları sağlık nedenleriyle değil siyasi nedenlerle kapalı tutmak istiyor' - Son Dakika
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