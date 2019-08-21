Trump: Demokratlara oy veren Yahudiler ya bilgisiz ya da büyük ihanet içerisinde

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlara oy veren Amerikalı Yahudilerin 'ya tam bilgisiz ya da ihanet içinde' olduklarını öne sürdü.



Trump, bu ifadeleri, Kongre'nin Demokrat Partili Minnesota Vekili Ilhan Omar'ın ABD'nin İsrail'e sunduğu finansal yardımları gözden geçirme yönündeki çağrısını yorumladığı sırada kullandı.