Son Dakika Haberleri: Trump: Demokratlara oy veren Yahudiler ya bilgisiz ya da büyük ihanet içerisinde
Son Dakika Dünya Haber

Trump: Demokratlara oy veren Yahudiler ya bilgisiz ya da büyük ihanet içerisinde

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'ye oy veren Amerikalı Yahudilerin 'ya tam bilgisiz ya da ihanet içinde' olduklarını öne sürdü

Trump: Demokratlara oy veren Yahudiler ya bilgisiz ya da büyük ihanet içerisinde, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlara oy veren Amerikalı Yahudilerin 'ya tam bilgisiz ya da ihanet içinde' olduklarını öne sürdü.


Trump, bu ifadeleri, Kongre'nin Demokrat Partili Minnesota Vekili Ilhan Omar'ın ABD'nin İsrail'e sunduğu finansal yardımları gözden geçirme yönündeki çağrısını yorumladığı sırada kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemen'de Husiler, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
Apple'ın kredi kartı hizmete girdi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump: Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 16:06:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Demokratlara oy veren Yahudiler ya bilgisiz ya da büyük ihanet içerisinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]