Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi -1 - Son Dakika
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Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi -1

06.01.2021 22:39
Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi -1

ABD'de Başkan Trump'ın destekçileri, 3 kasım seçimlerinde yeni başkan seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kurulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girdi.

ABD'de Başkan Trump'ın destekçileri, 3 kasım seçimlerinde yeni başkan seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kurulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girdi.

ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD'de Başkan Trump destekçileri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girdi. Kongrede Seçim Kurulu'nun onay süreci toplantısına ara verildi. Görüntülerde, Trump destekçileri olduğu belirtilen kişilerin Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Harika Yap) şapkaları taktığı görüldü.


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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trump destekçileri, ABD kongresine zorla girdi -1 - Son Dakika


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