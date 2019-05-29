Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı
55 dakika önce
ABD Başkanı Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:18
Başkanı Trump
destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.
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