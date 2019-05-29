Son Dakika Haberleri: Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı
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Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı

55 dakika önce

ABD Başkanı Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.

Trump destekçileri Meksika sınırında duvar inşaatına başladı, System.String[]
ABD Başkanı Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:18 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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