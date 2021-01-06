WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı - Son Dakika

WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı

06.01.2021 05:51

ABD'de, bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Donald Trump taraftarı, başkent Washington'da gösteri düzenlemeye başladı.

ABD'de, bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Donald Trump taraftarı, başkent Washington'da gösteri düzenlemeye başladı.

ABD Kongresinin, Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu oylamasını onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren binlerce kişinin düzenleyeceği "Trump için Yürü" gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de gruplar gece saatlerinde toplanmaya başladı.

Kent merkezinde alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkati çekerken, binlerce kişi kent merkezinde Trump lehine pankartlar açtı.

Öte yandan, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone da gösterilerin düzenlendiği alana gelerek, Trump taraftarlarına seslendi.

Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse Park'ta taraftarlarına bir konuşma yapacağını duyurdu.

WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı
WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı
WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı
WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Trump destekçileri seçim protestoları için toplandı - Son Dakika


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