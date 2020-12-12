WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2) - Son Dakika

WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2)

12.12.2020 07:57

ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez başkent Washington DC'de gösteri yapacaklar.

ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump'ın destekçileri, ikinci kez başkent Washington DC'de gösteri yapacaklar.

Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again -MAGA) hareketi ile "Önce Amerika için Kadınlar" hareketi hafta sonu Washington DC'de onbinlerce kişinin katılacağı bir gösteri düzenliyor.

Büyük gösteri öncesi dün akşam saatlerinden itibaren Washington merkezde bir araya gelen yüzlerce Trump destekçisi sloganlara atarak Washington DC sokaklarında tur attı.

Göstericiler, Amerikan Kongresinde Trump lehine sloganlar atan grubu Trump destekçisi ünlü lobici Roger Stone ziyaret etti.

Ağırlıklı olarak demokrat ve siyahi bir şehir olarak bilinen Washington DC'de geçen ay olduğu gibi karşıt grupların karşı karşıya gelmesinden korkuluyor.

Trump destekçilerinin gösterilerine karşı Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) gibi solcu gruplar da "DC'yi Savun" sloganı ile destekçilerini başkentin merkezine çağırdı.

Şehir merkezinde sıkı güvenlik önemleri alınırken, hafta sonu boyunca birçok cadde trafiğe kapatılacak.

Gösteri, 14 Aralık'ta yapılacak Seçiciler Kurulu oylamasından önce düzenleniyor olması dikkati çekiyor.

Önceki gösteride karşıt gruplar arasında arbede yaşanmıştı

2 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.

Trump destekçisi bazı gruplarla BLM ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya gelmiş, gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda küçük çaplı arbedeler yaşanmıştı.

Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almış, çıkan olaylarda en az 10 kişi gözaltına alınmıştı.

WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2)
WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2)
WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2)
WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Trump destekçileri, Washington'da ikinci kez gösteri düzenliyor (2) - Son Dakika


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