ABD'de oy sayımları sürerken ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump taraftarları, oyların sayıldığı Philadelphia Genel Merkezi'nin önünde protestoya başladı.
ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, seçim, kritik eyaletlerde bıçak sartı gidiyor. İngiliz medyası dakika içinde en kritik eyaletlerden Pennsylvania'dan sonuç geleceğini duyurdu.ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump taraftarları, oyların sayıldığı Philadelphia Genel Merkezi'nin önünde protestoya başladı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Trump destekçilerinden Philadelphia Genel Merkezi'nde protesto - Son Dakika