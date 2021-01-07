Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne hasarı ortaya çıktı - Son Dakika

Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne hasarı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdikleri ve 4 saat süren işgalinin ardından binaya verdikleri hasar görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdikleri ve 4 saat süren işgalinin ardından binaya verdikleri hasar görüntülendi. ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, Kongre binasındaki polis barikatlarını aşarak, binaya girmişti. Binlerce Trump destekçisinin 4 saat süren Kongre baskınında binaya verdikleri hasar görüntülendi. Yaşanan olayların ciddiyetini gözler önüne seren görüntülerde, girişte bulunan camların ve lambaların tamamı kırılmış durumda. Talan edilen ofislerdeki büstlerden birinin üzerindeki kan izleri de dikkat çekti. -İHA-

Son Dakika

Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil

Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor

Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu

Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti

Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı

Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi