Son Dakika Haberleri: Trump destekçisine 'milkshake'li saldırı
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Trump destekçisine 'milkshake'li saldırı

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarına katılan Trump destekçisininin başına, "Nazi pisliği" diyerek, 'milkshake' attı.

Trump destekçisine 'milkshake'li saldırı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarına katılan Trump destekçisininin başına, "Nazi pisliği" diyerek, 'milkshake' attı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere başkenti Londra'yı ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarında Trump destekçisi bir kişinin olduğunu fark etti. Grup, "Nazi pisliği" diye bağırdıkları adamın başına 'milkshake' attı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Trump destekçisi adamın kafasına atılan milkshake içeceğini eline alarak geri attığı görüldü.
Yerel medya, milkshake saldırısına uğrayan adamın, polis ekipleri tarafından korunarak olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'DE 'MILKSHAKE' SALDIRILARI YAYGINLAŞIYOR
İngiltere'de kişinin üzerine 'milkshake' içeceği atarak uygulanan bu protesto gittikçe yaygınlaşıyor.
3 Mayıs'ta, Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir gence kampanyasını anlattığı sırada, genç protestocu, elindeki 'milkshake' içeceği Robinson'un suratına atmıştı. Bunun karşısında çılgına dönen Robinson, gence yumruklarla saldırmıştı.
Ayrıca, 20 Mayıs'ta ise Brexit Partisi lideri Nigel Farage, Newcastle şehrini ziyareti sırasında 'milkshake'li saldırıya uğramıştı.


- İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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