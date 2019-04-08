Trump, Devrim Muhafızları'nı 'Terörist' İlan Etti
23 dakika önce
– Donald Trump, İran'ın silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızları'nı 'terörist' ilan etti.
– Donald Trump, İran'ın silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızları'nı 'terörist' ilan etti.
ABD medyası, Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ulusal silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızlarını 'terörist organizasyonu' ilan ettiğini duyurdu. Trump'ın yaptığı konuşmada, "Terörizme destek vermenin sonuçları olacağına dair, Tehran'a açık bir mesajdır. İran terörizmi desteklediği sürece, onlara karşı mali baskıyı arttırmaya devam edeceğiz" dediği belirtildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:30 Kaynak: DHA
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı