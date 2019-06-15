Son Dakika Haberleri: Trump, doğum gününde protesto edildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump, doğum gününde protesto edildi

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York'ta düzenlenen gösteride protesto edildi.

Trump, doğum gününde protesto edildi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York'ta düzenlenen gösteride protesto edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:08 
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, doğum gününde protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]