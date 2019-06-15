Trump, doğum gününde protesto edildi
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 yaş gününde, Meksika sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York'ta düzenlenen gösteride protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:08
ABD Başkanı Donald Trump
'ın 73 yaş gününde, Meksika
sınırındaki göçmenlere yönelik politikaları New York
'ta düzenlenen gösteride protesto edildi.
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