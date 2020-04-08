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Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.
Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:49
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