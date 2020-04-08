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Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:42
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