Son Dakika › Güncel › Trump: 'Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi' - Son Dakika
Trump: "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi"
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:40 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün geceki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmedi. Tüm askerlerimiz güvendedir. Sadece minimal bir zarar oluşmuştur.Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır. Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu" dedi.
(İHA)
Son Dakika ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu