Son Dakika Haberleri: Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi

Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ı Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterdi.

Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ı Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterdi.

George W. Bush ve Ronald Reagan döneminde de Hazine Bakanlığında önemli görevlerde bulunan Malpass, Dünya Bankasına yönelik eleştirileriyle biliniyor.

Malpass, 2008 krizinde iflas eden yatırım bankası Bear Stearns'ta da baş ekonomist olarak görev alırken, Washington merkezli Dünya Bankası yönetimini, yolsuzluk ve bankayı kötü yönetmekle suçluyordu.

Muhafazakar ve Trump'la iyi ilişkileri olduğu bilinen Malpass'ın en son Çin ile devam eden gerilimli ticari müzakerelerde önemli görevler üstlendiği ifade ediliyor.

Malpass, Dünya Bankası Yönetim Kurulundaki ülkelerce onaylanırsa ocakta Dünya Bankası Başkanlığından istifa eden Jim Yong Kim'in yerine geçmiş olacak.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Malpass'ın Trump'a ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve kızı İvanka Trump tarafından önerildiği iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya Bankası, Güncel
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