Trump, Dünya Ekonomi Forumu'na Katılmayacak
33 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.
ABD
Başkanı Donald Trump
, İsviçre
'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika
sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için gerekli ödenek kararının kongreden çıkmaması nedeniyle 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını açıkladı. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Demokratların sınır güvenliği konusunda uzlaşmazlığı ve bunun ulusumuzun güvenliği için önemi nedeniyle İsviçre'ye yapacağım seyahati iptal ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump'ın politikalarını destekleyen Steve Schwarzman ve karşısında olan George Soros
gibi büyük iş adamları toplantıya katılacaklarını bildirdi.
Yetkililerden gelen açıklamaya göre ise hükümetin kapalı olma durumu devam etse dahi ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
'in Davos'a gitmesi bekleniyor. Ancak gidecek olan heyetin, beklenenden daha az kişiden oluşacağı ön görülüyor. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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