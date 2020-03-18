Son Dakika › Dünya › Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde - Son Dakika Dünya
Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.
ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi. Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496'ya çıktığı ABD'de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşkına çeviren koronavirüs yorumu: Bir alın yazım var, panik yapmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi