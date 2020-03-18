Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde - Son Dakika Dünya

Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.

Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi. Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496'ya çıktığı ABD'de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:30 Kaynak: DHA

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